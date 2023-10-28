Степанова и Букин рассказали, что изменили в ритм-танце после контрольных прокатов

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин рассказали, что изменили в ритм-танце после контрольных прокатов.

Степанова и Букин захватили лидерство после первого дня соревнований на третьем этапе серии Гран-при России, который проходит в Красноярске.

Степанова: Произошло достаточно много изменений. Плюс ещё до этого старта мы думали поменять немножко характер танца. Поняли, что это немного не наша такая линия, не наше состояние.

Букин: Не наше настроение, мы не можем его исполнить и в полной мере раскрыть.

Степанова: Всё-таки мы не в театре, и, чтобы показывать всё, что мы задумали, это надо прямо встать на сцену и показывать. Но мы катаемся, мы показываем фигурное катание, и такая программа — она лёгкая, «Be happy», она должна передавать это настроение. Много произошло изменений именно по элементам. Мы переделали поддержку, переделали чуть-чуть часть самбы, начало поменялось, по чуть-чуть везде что-то изменилось. Неизменными остались твиззлы.

Букин: Костяк программы остался — рисунок. А именно хореография сверху, конечно, изменилась. И это для нас очень радостные изменения, потому что мы наконец-то начали чувствовать и ощущать себя в ней более свободно, более в нашем настроении. Хотя есть всегда куда совершенствоваться. Нет возможности остановиться, всегда есть над чем работать. И, конечно, это такой прокат среднего состояния в сезоне. Мы хотим работать и к чемпионату России, думаю, подойдём в идеальной форме. Будем и выглядеть прекрасно, и настроение передавать максимально сочно, и самое главное — мы не устанем.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.