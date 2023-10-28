Зажигательный ритм-танец, с которым Степанова и Букин вернулись на лёд. Видео

Двукратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин вернулись на соревнования после перерыва в полтора года, связанного с рождением ребёнка у партнёрши.

На третьем этапе Гран-при России в Красноярске был первый старт фигуристов после олимпийского сезона. Степанова и Букин захватили лидерство после ритм-танца, в качестве музыкального сопровождения к которому звучит песня «Be happy».

За свой прокат Степанов и Букин, тренирующиеся в группе Александра Жулина, получили от судей 87,26 балла и уверенно возглавляют турнирную таблицу. Ближайшие преследователи Елизавета Шанаева и Павел Дрозд отстают от Александры и Ивана почти на восемь баллов. Третье место занимают Аннабель Морозов и Игорь Ерёменко (76,13).

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.