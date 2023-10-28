«Совсем паршиво звучит». Вайцеховская — о нарезке музыки в La Bohеme Бойковой/Козловского

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась об уникальном случае во время короткой программы спортивных пар на третьем этапе Гран-при России в Красноярске.

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Елизавета Осокина/Артём Грицаенко, взявшие в качестве музыкального сопровождения песню Шарля Азнавура La Bohеme, выступали друг за другом.

«По сегодняшнему дню красноярского этапа Гран-при хочется отметить два момента. Первый — одинаковое музыкальное сопровождение программ Александры Бойковой/Дмитрия Козловского и Елизаветы Осокиной/Артёма Грицаенко.

В самом факте нет ровным счётом ничего критичного. Как совершенно правильно заметил некоторое время назад Козловский в каком-то интервью, они поставили программу первыми, и совпадение музыки — вообще не их забота. Но иногда случается, что разрозненные детали складываются, как в калейдоскопе, в картинку, которую ты совершенно не жаждешь увидеть.

Именно так это случилось в Красноярске, где Осокина/Грицаенко оказались по жребию сразу за Бойковой/Козловским, а Саша грубо ошиблась в прыжке.

И сразу стало очевидно, что в сравнении второй прокат выигрывает по общему впечатлению у первого. Эта постановка вообще, на мой взгляд, больше идёт пермской паре, хотя музыка и у тех, и у других скомпонована, мягко говоря, не слишком удачно во всех отношениях. Она совсем паршиво звучит на льду.

Удивительно здесь то, что это (я о музыке) было очевидно уже на открытых прокатах. Почему на это не среагировали «семь нянек» Бойковой и Козловского, лично для меня загадка. Видимо, потому, что постановкой не они занимались», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

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