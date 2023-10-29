Морозов и Ерёменко снялись с 3-го этапа ГП России из-за травмы, нанесённой соперниками

Танцевальный дуэт Аннабель Морозов и Игорь Ерёменко снялся с третьего этапа Гран-при России, передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина. Пара вышла на тренировку, сделала пару кругов на льду, но потом Аннабель расплакалась и они ушли с катка. Причиной стала травма, полученная во время столкновения с соперниками, которое произошло вчера, 28 октября, во время ритм-танца. Во время разминки Елизавета Шанаева случайно задела коньком ногу Аннабель и порезала её.

Произвольный танец начнётся сегодня в 14:30 мск.

Всего в рамках турнира будет шесть этапов: Уфа, Омск, Красноярск, Казань, Самара и Москва. Отметим, что в этом году не будет Суперфинала. Вместо него состоится Спартакиада сильнейших в Магнитогорске, за путёвки на которую и будут бороться спортсмены на протяжении всех этапов. Спартакиада пройдёт с 15 по 18 февраля 2024 года.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.