Гуменник — о неудаче в первый день этапа Гран-при: мне кажется, меня накрыло, мне тяжело

Российский фигурист Пётр Гуменник прокомментировал ощущения от выступления во второй соревновательный день этапа Гран-при России в Красноярске после неудачного выступления в первый день.

«‎Очень легко настроиться, когда уже многое упущено. Поэтому волнения большого не было, гораздо легче катать с настроем, что если всё отлично получится, то смогу куда-то подняться, а если нет — то нет. Акклиматизация? Мне кажется, меня накрыло, мне тяжело. Но с произвольной, мне кажется, справился хорошо, потому что тренировал её с лутцем. Сейчас был не максимальный контент, и то, что меня накрывает акклиматизация, компенсировало то, что я не в полную мощь свой контент показал. Я подумал, что на данный момент убрать лутц будет оптимально.

Что вчера случилось? Волнение всегда присутствует, даже на тренировке можно всю программу волноваться. Вчера у меня не было большой подушки безопасности, акклиматизация её съела. Получилось так, и самое сложное для меня — четверной лутц — получился не так хорошо»‎, — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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