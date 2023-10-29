Гуменник: всегда говорю, что место на Гран-при не так важно, как на чемпионате России

Серебряный призёр чемпионата России по фигурному катанию Пётр Гуменник поделился ожиданиями от итогового результата на этапе Гран-при России, а также отметил приоритет в важности места на чемпионате России перед этапами Гран-при.

«‎Конечно, хочется попасть на пьедестал, если ещё есть шансы. Падать я никому не желаю, но и самому хочется успехов. Если мне не хватит лутца и пяти-шести баллов? Пять-шесть баллов — в любом случае обидно, но я скорее буде переживать за короткую, потому что там я и потерял баллы, особенно лёгкие. Я всегда говорю, что место для меня не самое важное на этапах Гран-при. На чемпионате России — уже другое дело. Тут для меня важнее показать хороший для себя результат в виде элементов хорошо сделанных. Доволен всё равно не буду, потому что ещё много куда есть расти»‎, — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.