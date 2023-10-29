Фигурист Алиев стал чемпионом 3-го этапа Гран-при России, Гуменник вошёл в топ-3

В Красноярске завершились соревнования мужчин в рамках третьего этапа серии Гран-при России по фигурному катанию. Их победителем стал чемпион Европы 2020 года Дмитрий Алиев. Второе место занял серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года 25-летний Александр Самарин. Тройку призёров замкнул серебряный призёр чемпионата России – 2023, победитель прошлогоднего финала Гран-при России Пётр Гуменник.

Стоит отметить, что по итогам короткой программы Гуменник занимал лишь 8-е место, однако ему удалось войти в топ-3 за счёт успешного проката произвольной программы.

Фигурное катание. Гран-при России, Третий этап. Мужчины. Итоги

1. Дмитрий Алиев – 260,07 балла.

2. Александр Самарин – 256,99.

3. Пётр Гуменник – 242,77.

Фигурное катание. Гран-при России, Третий этап. Мужчины. Произвольная программа

1. Пётр Гуменник – 172,36 балла.

2. Александр Самарин – 163,07.

3. Дмитрий Алиев – 159,62.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.