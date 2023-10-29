Ходыкин отреагировал на предложение откатать под песню Трусовой

Российский фигурист Денис Ходыкин, выступающий в парном катании с Таисией Собининой, отреагировал на предложение откатать под песню фигуристки Александры Трусовой.

«‎Лайк диджею местному? Можно получше. Чуть-чуть погромче где-то. Можно «Два крыла» поставить. Откатать под неё? Да нет. Человек, который её поёт, под неё и откатает. У нас пока свои идеи»‎, — передаёт слова Ходыкина из микста корреспондент Чемпионата Яна Левхина.

Денис Ходыкин и Таисия Собинина набрали 188,72 балла за произвольную программу и в сумме имеют 252,12 балла на третьем этапе Гран-при России в Красноярске. Отметим, что пара была близка к снятию с этапа из-за боли в спине Собининой.

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