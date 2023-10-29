Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при России. Танцы на льду. Произвольный танец
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский с падениями выиграли 3-й этап Гран-при России

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский с падениями выиграли 3-й этап Гран-при России
Аудио-версия:
Комментарии

В Красноярске завершились соревнования спортивных пар в рамках третьего этапа серии Гран-при России, который проходит в Красноярске. Их победителями стали подопечные Этери Тутберидзе, чемпионы Европы 2020 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Их общая сумма составила 221,20 балла.

Прокат ПП Бойковой и Козловской не обошёлся без ошибок: секвенция с дупелями была исполнена в полный синхрон, подкрутка на четвёртый уровень, лишь на тройном тулупе Дмитрий коснулся льда рукой. На тодесе уровень слетел с четвёртого на третий, и на вращении также последовала ошибка на одном из выбросов.

Фигурное катание. Гран-при России, Третий этап. Спортивные пары. Итоги

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 221,20 балла.
2. Елизавета Осокина/Артём Грицаенко — 214,93.
3. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов — 205,70.
4. Таисия Собинина/Денис Ходыкин — 188,72.
5. Дарья Бояринцева/Роман Плешков — 188,69.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

Материалы по теме
Попадёт ли Хромых на подиум с 8 места в короткой? Девушки на Гран-при в Красноярске. LIVE!
Live
Попадёт ли Хромых на подиум с 8 места в короткой? Девушки на Гран-при в Красноярске. LIVE!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android