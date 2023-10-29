Осокина: не знаю, чего пожелать Косторной, у всех свой путь, это её личное дело

Российская фигуристка Елизавета Осокина, выступающая в паре с Артёмом Грицаенко, заявила о том, что не планирует возвращаться в одиночное катание, а также пожелала Алёне Косторной индивидуально отнестись к вопросу одиночного и парного катания.

«‎Из одиночного я уже давно ушла и полностью перешла в мир пар. Мне очень комфортно находится и с Тёмой, и в команде, в которой я тренируюсь. Даже не знаю, чего пожелать Алёне Косторной — у всех путь разный, все по-разному абсолютно настраиваются. Это её личное дело, личные ощущения. Она сама за это отвечает»‎, — передаёт слова Осокиной из микста корреспондент Чемпионата Яна Левхина.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.