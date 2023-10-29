Ясмина Кадырова и Валерий Колесов прокомментировали завоевание бронзы на 3-м этап ГП

Российская спортивная пара Ясмина Кадырова и Валерий Колесов подвели итоги своего выступления на третьем этапе серии Гран-при России. Они замкнули тройку призёров.

Кадырова: получилось не всё задуманное, не всё, что мы хотели показать. Но в принципе это только наш первый старт в сезоне, впереди ещё много работы, у нас есть время. Будем бороться за место на чемпионате России.

Колесов: на соревнованиях всё-таки присутствует давление и конкуренция. На прокатах мы, по сути, сами с собой, показываем себя перед судьями, чтобы понять, какие ошибки нужно исправить. А на соревнованиях уже начинается борьба, это уже чуть-чуть, но другой настрой.

Также Кадырова и Колесов рассказали, как сложно соединять спорт и искусство в одной программе.

Кадырова: не сказала бы, что это сложно. Это как единое целое. Стоит только поработать, и ты уже не замечаешь все эти замысловатые движения».

Колесов: могу сказать, что у нас поставлены разные программы по характеру, они обе не банальные и такие мультитональные.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.