Бойкова и Козловский объяснили ошибки, допущенные на победном для них 3-м этапе ГП России

Чемпионы Европы 2020 года, российская спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали победу на третьем этапе серии Гран-при России.

Козловский: задача-минимум выполнена, мы победили. Конечно, мы могли и должны были кататься лучше. Могу сказать, что подготовка всё-таки к главным стартам сезона идёт, уверен, что она будет продуктивной. Настроение нейтральное. Да, победили, задачу-минимум выполнили, но были допущены грубые ошибки, которые всё-таки непозволительно допускать, когда дело доходит до соревнований, как минимум, когда дело дойдёт до чемпионата России. У нас очень серьёзные соперники, которые катаются на особом уровне для того, чтобы нам побеждать, необходимо кататься чище и лучше.

Мне кажется, что предельно понятно. Были допущены ошибки. В будущем их необходимо избегать. При подготовке к этому старту мы проделали колоссальную работу. Мы были абсолютно готовы. Поэтому сетовать на какие-то проблемы, которые предшествовали данному турниру, не имеет никакого смысла. Будем работать в направлении чистых и идеальных прокатов.

Бойкова: Дима вчера меня поддержал, меня все поддержали. Максим Траньков, который комментирует — спасибо ему за это, он всегда с нами на связи. Ему высылаются видео, он всё знает, всё видит, нас настраивает. Старались забыть максимально быстро вчерашний прокат, потому что сегодня работа была сложнее, сегодня больше элементов, концентрации должно быть больше. Но немного всё равно не хватило. Опять подвёл меня риттбергер. Ну, в следующий раз не подведёт.

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