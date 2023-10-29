«Либо работаешь, либо до свидания». Бойкова рассказала об адаптации в группе Тутберидзе

Чемпионка Европы 2020 года Александра Бойкова, выступающая в спортивной паре с Дмитрием Козловским, рассказала об адаптации в группе Этери Тутберидзе, в которую они перешли в это межсезонье.

«Мы сейчас начинаем стартовать, чтобы как раз попасть в нужную колею. И пока мы настраиваемся, притираемся. Мы притираемся к тренерам, тренеры — к нам. Мы просто входим в сезон, потому что давно не было соревнований. Но на тренировках это другое абсолютно. К тренировкам ты очень быстро привыкаешь. И даже несмотря на то, что мы поменяли группу, полностью поменяли тренировочный процесс, к этому достаточно быстро привыкаешь, потому что у тебя просто выхода нет никакого — либо работаешь, либо «до свидания».

Я уже говорила о том, что мы меняли технику выбросов, в частности флипа, и меняли немножко технику подкрутки. И было тяжеловато. Первый месяц точно, потому что ничего не получалось, и казалось, что уже ничего не получится. Но тренеры настаивали, и у всё получилось», — передаёт слова Бойковой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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