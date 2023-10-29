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Видео проката ПП Петра Гуменника, который судьи признали лучшим на 3-м этапе ГП России

Серебряный призёр чемпионата России – 2023, победитель прошлогоднего финала Гран-при России Пётр Гуменник замкнул тройку призёров на третьем этапе серии Гран-при России, который проходит в Красноярске.

Отметим, что по итогам неудачного исполнения короткой программы Гуменник замыкал топ-8. Однако в произвольной программе стал лучшим, набрав 172,36 балла. Пётр исполнил следующий прыжковый контент: четверной сальхов, четверной риттбергер, четверной сальхов с касанием руками, тройной аксель – двойной аксель, тройной флип – тройной тулуп, тройной аксель, тройной лутц – двойной риттбергер – двойной риттбергер.

«Чемпионат» рекомендует ознакомиться с видео ПП Петра Гуменника.

Фигурное катание. Гран-при России, Третий этап. Мужчины. Произвольная программа

1. Пётр Гуменник – 172,36 балла.

2. Александр Самарин – 163,07.

3. Дмитрий Алиев – 159,62.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.