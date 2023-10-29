Чемпионка ГП 18-летняя Анна Фролова ответила, считает ли себя ветераном

18-летняя российская фигуристка Анна Фролова прокомментировала победу на третьем этапе серии Гран-при России в Красноярске.

«Очень довольна, рада, что серию из четырёх стартов за короткий срок я достойно провела, результаты шли на улучшение, за исключением моих вращений (улыбается). Обидно на этом терять баллы, по моему мнению, это глупо, неразумно. Значит, буду катать целиком программу, а потом делать связку из шести вращений, чтобы они уже наверняка получались.

Дальше возьму небольшой перерывчик, чтобы восстановиться физически, если позволит тренерский штаб, и морально. И с новыми силами в бой, в подготовку, на чемпионат России, там показывать лучший результат.

Болезнь как-то помешала? Мешала найти правильный настрой, на разминке это чуть-чуть отвлекало, но на самом прокате уже нет. Поскольку тренеры мне предлагали разные варианты, что можно со мной сделать, но я считаю, что это важный для меня опыт, проходя через такие трудности, я стану бронированной (улыбается). Я сказала — нет, поедем так, я смогу откатать.

Чувствую ли себя ветераном? Честно говоря, нет. Я взрослая девушка, дама, меня вполне устраивает. Мои кумиры в женском фигурном катании — Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева, которые провели достаточно долгие спортивные карьеры. Лиза вообще гениальная спортсменка, уникальная. Я стараюсь равняться на них, долго и успешно кататься. Сделаю всё возможное для этого», — передаёт слова Фроловой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.