Видео произвольной программы Бойковой и Козловского, в которой они допустили грубые ошибки

Чемпионы Европы 2020 года, российская спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, представляющая тренерский штаб Этери Тутберидзе, стали победителями третьего этапа серии Гран-при России, который проходит в Красноярске.

«Чемпионат» рекомендует ознакомиться с видео их произвольной программы, за которую она получил от судей 146,68 балла (это первый результат дня, однако ближайшие соперники уступили им меньше 4 баллов).

По ходу проката Бойкова и Козловский допустили несколько грубых ошибок: партнёр ошибся на приземлении с тройного тулупа, партнёрша же упала с выброса тройной риттбергер.

Фигурное катание. Гран-при России, Третий этап. Спортивные пары. Итоги

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 221,20 балла.

2. Елизавета Осокина/Артём Грицаенко — 214,93.

3. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов — 205,70.

4. Таисия Собинина/Денис Ходыкин — 188,72.

5. Дарья Бояринцева/Роман Плешков — 188,69.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.