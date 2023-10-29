Видео: произвольная программа Анны Фроловой на третьем этапе Гран-при России

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Бронзовый призёр юношеских Олимпийских игр-2020, 18-летняя российская фигуриста Анна Фролова одержала победу на третьем этапе Гран-при России в Красноярске. По итогам соревнований спортсменка набрала 215,55 балла. Второй стала Вероника Яметова 211,29 балла. Лидировавшая после короткой программы Мария Агаева осталась третьей 208,91 балла.

«Чемпионат» рекомендует ознакомиться с видео произвольной программы Анны Фроловой, за которую она получила от судей 144,80 балла.

Фигурное катание. Гран-при России, Третий этап. Женщины. Итоги

1. Анна Фролова – 215,55 балла.

2. Вероника Яметова – 211,29.

3. Мария Агаева – 208,91.

4. Елизавета Куликова – 208,74.

5. Майя Хромых – 193,22.

6. Софья Важнова – 192,46.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.