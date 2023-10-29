Танцоры Александра Степанова и Иван Букин выиграли 3-й этап Гран-при России

В Красноярске завершились соревнованиях танцевальных дуэтов в рамках третьего этапа серии Гран-при России по фигурному катанию. Их победителями стали Александра Степанова и Иван Букин. В сумме они набрали 215,27 балла.

Фигурное катание. Гран-при России, третий этап, Красноярск. Танцы на льду. Итоги

1. Александра Степанова/Иван Букин – 215,27 балла.

2. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд – 196,12.

3. Екатерина Миронова/Евгений Устенко– 182,96.

4. Софья Шевченко/Андрей Ежлов – 174,24.

5. Варвара Курносенко/Фёдор Варламов – 167,05.

6. Полина Усова/Михаил Антонов – 163,77.

7. Екатерина Храбрых/Мирон Суслов – 126,36.

9. Дарья Лунина/Андрей Акулов – 114,81.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.