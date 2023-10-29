Дарио Чиризано раскритиковал первую реакцию Шанаевой и Дрозда на травму Морозов

Российский фигурист Дарио Чиризано, выступающий в танцевальном дуэте с Елизаветой Пасечник, прокомментировал решение танцевального дуэта Аннабель Морозов и Игоря Ерёменко сняться с ПП на третьем этапе Гран-при России из-за неприятного инцидента на разминке КП. Напомним, фигуристка Елизавета Шанаева случайно порезала коньком ногу Морозов.

Стоит отметить, что Чиризано, как и Морозов, тренируется в группе Анжелики Крыловой.

«Хотел высказать своё мнение по поводу ситуации на Гран-При в Красноярске. Я писал Аннабель в личных сообщениях и желаю ей скорейшего выздоровления. Но ситуация получилась крайне неприятная и неоднозначная.

Неприятная даже не в плане случившегося момента на льду, а ещё и за его пределами. Пятиминутная разминка, правда, одна из не самых простых вещей на соревнованиях, скажу по своему опыту, особенно, когда на льду много сильных пар. То, что ребята так врезались, конечно, ужасно, но не могу сказать, что чья-то сторона в этом виновата больше, чем другая. Спортивный момент, такое бывает, никто не виноват. Но если всё-таки хочется кого-то оставить крайним, то смело можно сказать это обоим партнёрам, потому что их главная задача презентовать девочку и уберегать от таких моментов.

Но опять же таки — соревнования, пятиминутка, всякое бывает, никто не виноват. Но… То, что можно сразу не заметить, что была нанесена серьёзная травма, в это можно поверить. Адреналин, настрой. Но то, что травма была серьёзнее, чем просто царапина, думаю, было известно как минимум после пятиминутной разминки, после проката уж точно. Говорить после выступления, что Лиза ничего не заметила, не очень хорошо.

Я понимаю, была ситуация со сменой партнёра, сам через это прошёл, понимаю, насколько это тяжело. Возможно, не самые дружественные отношения, но всё равно нужно оставаться человеком и уважать друг друга в любой ситуации, тем более в той, что по обоюдной вине двух пар (партнёров в основном) нанесена травма на семь швов. Когда ты находишься в медиасфере, нужно понимать, какой пример подаёшь. Поэтому желаю «здоровья всем». Здоровья Аннабель!» — написал Чиризано в своих социальных сетях.

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