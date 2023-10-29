Степанова и Букин: мы вернулись, чтобы быть лидерами танцев

Российский танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин прокомментировали победу на третьем этапе серии Гран-при России в Красноярске.

Букин: мы сейчас стояли на пьедестале и обсуждали, как давно этого не было, как соскучились по этим ощущениям. Сегодня было ещё нервознее, чем вчера, но на данном этапе мы довольны, но работать, конечно, работать и ещё раз работать. Приедем домой, пару дней выдохнем, и в путь.

Степанова: работы очень много впереди. Ещё московский этап Гран-при, чемпионат России. Очень надеемся, что шаг за шагом будем показывать прогресс, личный рост.

Букин: сейчас мы только возвращаемся в ту форму, что была, хотим к чемпионату России показать прогресс. Мы возвращались для того, чтобы быть лидерами танцев – это чёткий ответ. Мы работаем и хотим совершенствоваться, чтобы побеждать не только себя, но и побеждать на соревнованиях. Напутствие молодым? У меня один ответ — должно быть очень хорошее взаимопонимание в паре. Без отношений внутри пары — человеческих, дружбы, поддержки, никогда не произойдёт магии, всё время будет какая-то преграда для того, чтобы достигать цели. Если у вас есть объединительная цель, то этого недостаточно. Нужно ещё уделять время взаимоотношениям, поддержке, где-то повеселить, где-то построже отнестись. Сашка со мной любит построже. Она строгая девочка.

Степанова: думаю, если сказать более точно, чтобы это было не размытыми фразами — приведу пример, что как в семье нужно понимать, что вы не друг против друга, а ты друг с другом идёшь, строишь что-то. И тогда все эти моменты отпадают. Даже при малейших ссорах ты должен себя перещёлкнуть. Гнев бывает, что угодно, но потом ты приходишь к мысли, что у вас общее дело. И неважно, в жизни или в спорте.

Букин: невозможно идеально идти, не ссориться, как роботам. Бывают недопонимания, но к ним нужно относиться проще, потому что есть одна цель.

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