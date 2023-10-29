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Степанова и Букин — о сравнении баллов на внутренней и мировой арене: можно не сравнивать

Степанова и Букин — о сравнении баллов на внутренней и мировой арене: можно не сравнивать
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Комментарии

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин прокомментировали целесообразность сравнения баллов внутри России и на международном уровне после победы на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Красноярске.

Степанова. Насколько релевантно сравнивать баллы внутри России и на международном уровне? Баллы можно не сравнивать.
Букин. Не надо, пожалуйста, сравнивать, потому что, во-первых, мы на разных соревнованиях. Когда мы все встретимся, тогда можно будет сравнивать баллы.
Степанова. Даже когда мы выступаем на мировом уровне и попадаем на разные Гран-при, то всё равно невозможно сравнивать. Здесь и сейчас решайте, кто победил. Другого пути нет.
Букин. Надо сравнивать всё в одном месте. На чемпионате мира когда все встречаются — вон там можно сравнивать, — передаёт слова спортсменов корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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