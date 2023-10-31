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Татьяна Тарасова: согласна, что сейчас есть кризис в женском одиночном катании

Татьяна Тарасова: согласна, что сейчас есть кризис в женском одиночном катании
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась об уровне российских спортсменок в женском одиночном катании.

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова, серебряный призёр Игр-2022 Александра Трусова и вице-чемпионка мира – 2021 Елизавета Туктамышева пропускают сезон-2023/2024. Без них в заявках фигуристок практически отсутствуют элементы ультра-си.

«Я согласна, что сейчас есть кризис в женском одиночном катании. Даже не кризис, а меняется поколение, девочки превращаются в девушек. У нас прошли только одни соревнования, теперь надо устраивать караул? Есть предсезонные соревнования, в декабре пройдёт чемпионат страны, есть очень интересные юниорские турниры, я все прокаты смотрела.

В юниорах есть прекрасные девушки, которые хорошо катаются. Не может быть такого количества девочек, которое было последние три года. Всё время не может быть так, что все могут претендовать на первое место в мире. В принципе, мы всё равно впереди», — приводит слова Тарасовой Metaratings.

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