Мария Бутырская дала совет Камиле Валиевой

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская дала совет олимпийской чемпионке в команде Камиле Валиевой, которую подозревают в нарушении антидопинговых правил.

Слушания по делу Валиевой в Спортивном арбитражном суде пройдут 9-10 ноября, а 11-12 ноября Камила планирует начать сезон-2023/2024 на четвёртом этапе Гран-при России в Казани. От участия в международных турнирах российские фигуристы отстранены с марта 2022 года.

«Что посоветую Камиле Валиевой? Не надо останавливаться, опускать руки. Это обязательно закончится. Я не думаю, что это продлится десятилетиями. Уже многие виды спорта возвращают российских спортсменов. Кто выдержит, тот и будет блистать в ближайшее время на международной арене», — приводит слова Бутырской «КП-Спорт».