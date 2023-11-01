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Мария Бутырская дала совет Камиле Валиевой

Мария Бутырская дала совет Камиле Валиевой
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Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская дала совет олимпийской чемпионке в команде Камиле Валиевой, которую подозревают в нарушении антидопинговых правил.

Слушания по делу Валиевой в Спортивном арбитражном суде пройдут 9-10 ноября, а 11-12 ноября Камила планирует начать сезон-2023/2024 на четвёртом этапе Гран-при России в Казани. От участия в международных турнирах российские фигуристы отстранены с марта 2022 года.

«Что посоветую Камиле Валиевой? Не надо останавливаться, опускать руки. Это обязательно закончится. Я не думаю, что это продлится десятилетиями. Уже многие виды спорта возвращают российских спортсменов. Кто выдержит, тот и будет блистать в ближайшее время на международной арене», — приводит слова Бутырской «КП-Спорт».

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