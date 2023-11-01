Тутберидзе — о работе с Медведевой: человека совершенно как подменили, он другой

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе высказалась о работе с чемпионкой мира и Европы Евгенией Медведевой.

«К тебе приходит спортсменка. То она не хочет взвешиваться, то у неё и правда плюс полтора килограмма. Как такое возможно за один день? Это ещё надо попытаться. Это делается намеренно, или это мама поддерживает. Ты понимаешь, что всё, осталось две-три недели до следующего этапа Гран-при, а этот этап Гран-при к финалу, а здесь сплошные недокруты… И вот эта истерия начинается с тренировок, со всего. Просто как-то пытаешься плыть и делать то полезное, что можешь сделать сегодня. Допустим, у тебя прокат произвольной, чтобы ехать на соревнования, а спортсмен отказывается прокатывать произвольную. Это очень странное поведение, вы уже 13 лет вместе, и такого не было. А тут человека совершенно как подменили, он другой», — сказала Тутберидзе на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.