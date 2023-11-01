Тутберидзе — о победах Щербаковой над Косторной и Трусовой: для меня это месть

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе высказалась о победах своей подопечной Анны Щербаковой над Алёной Косторной и Александрой Трусовой, когда последние перешли в группу Евгения Плющенко.

«Для меня это месть. Это лучшее блюдо, которое ты можешь преподать», — сказала Тутберидзе на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.

Напомним, Косторная и Трусова перешли от Тутберидзе к Плющенко в 2020 году. Позже фигуристки вернулись к Этери. Сначала от Плющенко ушла Алёна. Вслед за ней последовала и Александра.

Ранее заслуженный тренер высказалась о работе с неоднократной чемпионкой мира и Европы Евгенией Медведевой, отметив, что порой в силу различных причин было очень непросто.