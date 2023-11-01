Тутберидзе: Трусова очень некрасиво вела себя по отношению к Плющенко. Конфликт читался

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о фигуристке Александре Трусовой и её конфликте с бывшим наставником Евгением Плющенко.

«Сашка пришла и, как обычно, с таким виноватым взглядом, немножко отводя взгляд, он бегает, когда она не может на тебя смотреть. Она сказала: я не знаю, я просто как-то устала от всего, мне нужно сменить обстановку. Я говорю: то есть мы тебе просто надоели? – Ну да.

Я уже на чемпионате мира поняла, что она вернётся, потому что ты уже понимаешь, когда человек начинает не отводить взгляд, а, наоборот, искать этот взгляд. Она уже искала этот взгляд. Она очень некрасиво себя вела по отношению к своему тренеру, потому что она от него бегала, а он бегал за ней – типа он с ней. А она не с ним была, она сама себя разминала. Сама себя готовила, вышла на лёд и даже к нему не подошла. С тренировки она просто брала вещи и уходила. Не некрасиво, но всё было ясно. В этот момент она уже смотрит на тебя. Я знала, что у них конфликт очевидный, какой-то он там читался. Не знаю», — сказала Тутберидзе в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».