Тутберидзе: Трусова в раздевалке в меня пуляла свои коньки, а я уворачивалась

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе вспомнила о решении своей подопечной Александры Трусовой включить в произвольную программу сразу пять четверных прыжков.

«У нее была идея фикс, что если она соберёт свою произвольную программу, то она 100% победила. Она считала, что она должна привезти плюс 20 баллов. Спортсмен не отдаёт себе отчёт, что где-то там степ-аут, где-то слетел уровень — а это же всё копеечки. Ещё то, что понижена стоимость четверных, даже сделав четверные, они не стоят столько, сколько хочется. Она считала, что неважно, какая короткая. Если она так откатает, то она олимпийская чемпионка.

Это ж прям Сашка, она меня там и толкала, и пихала. А потом в раздевалке она в меня пуляла свои коньки, которые снимала, и я там уворачивалась. Ну вот такая Сашка», –сказала Тутберидзе на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.