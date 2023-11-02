Осокина и Грицаенко ответили, существует ли дружба в фигурном катании

Российские фигуристы Елизавета Осокина и Артём Грицаенко, выступающие в парном катании, ответили на вопрос о дружбе в своём виде спорта в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Лиза: Зависит от людей. У всех разные характеры, разные манеры общения. Мы на стороне дружелюбия.

Артём: Вне льда мы хорошо общаемся с ребятами, но на льду сосредоточены на себе. Другие на второй план отходят. А после прокатов уже: «Ребята, давайте обнимемся, поцелуемся, мы рады за вас». Это всё зависит от людей, кто как реагирует.

Напомним, дуэт Осокиной и Грицаенко занял второе место на третьем этапе Гран-при России, прошедшем в Красноярске. Победителями этапа стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.