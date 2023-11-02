«Лето вышло тяжёлым». Фигуристы Осокина и Грицаенко — о работе в межсезонье

Фигуристы Елизавета Осокина и Артём Грицаенко, выступающие в паре, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной рассказали о подготовительной работе перед началом нового сезона.

— Что вам удалось улучшить за межсезонье? Расскажите, над чем вы работали.

Лиза: Над прыжками. Мы усложнили каскад: в прошлом сезоне был сальхов-ойлер-сальхов, а сейчас сальхов-дупель-дупель. Начали работать над стабильностью элементов — она улучшилась с прошлого сезона.

Артём: Поддержки чуть-чуть подправили, подкрут постарались поддержать. Но всё равно лето вышло тяжелым, хоть и интересным. Нам пришлось пропустить первый сбор в Новогорске из-за небольшой травмы — нельзя было выходить раньше времени.

Лиза: Подготовку мы начали позже, чем остальные.

Артём: У нас, как обычно, впритык.

Лиза: В прошлом сезоне я приехала летом и мы начали быстро готовиться к прокатам. А в этом сезоне получилось так, что все поехали на сборы, а мы присоединились позже. К прокатам набрали форму. Было тяжело, но мы справились.