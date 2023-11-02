«Было обидно, что я не один такой». Грицаенко — о совпадении музыки с Бойковой/Козловским

Фигурист Артём Грицаенко, выступающий в паре с Елизаветой Осокиной рассказал о реакции на совпадение музыки с сопровождением короткой программы Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на этапе Гран-при России в Красноярске.

«Когда мы узнали, что у Димы с Сашей такая же музыка, такая же обработка, конечно, мы расстроились. Я подумал: «Ого, они нашли такое, в каких-то недрах музыкальных платформ. Как так-то? Как они её нашли?» Ладно, я понимаю, оригинал, Нэйтан Чен его катал, Глеб Лутфуллин тоже взял оригинал, классно под него катается. Как Дима с Сашей нашли этот ремикс? Мне было обидно, что я не один такой (улыбается). Но потом посидели, подумали и решили, что у каждого своя программа. Мы решили, что будем стараться раскрыть программу больше, чем ребята. Получается или нет, зрители решат, а судьи оценят», — сказал Грицаенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Напомним, дуэт Осокиной и Грицаенко занял второе место в короткой программе и в итоговой таблице Гран-при в Красноярске, уступив Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.