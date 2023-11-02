«Хочется отобраться на Олимпиаду, если нас откроют». Осокина и Грицаенко — о целях

Серебряные призёры третьего этапа Гран-при России, прошедшего в Красноярске, Елизавета Осокина и Артём Грицаенко, которые выступают в парном разряде, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной рассказали о своих целях в фигурном катании как глобально, так и на этот сезон.

— Какая у вас глобальная цель в парном катании?

Артём: Хочется отобраться на Олимпиаду, если нас откроют.

— А на этот сезон?

Лиза: Попадание в основу сборной России. И чисто кататься.

Артём: На чемпионате России хочется прям все соки из себя выжать.

Лиза: Показать свой максимум на данный сезон, передать на соревновательном льду всё то, что мы делаем на тренировках.

Артём: Занять достойное место, на которое мы на износ работаем.