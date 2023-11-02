«Хочется отобраться на Олимпиаду, если нас откроют». Осокина и Грицаенко — о целях
Серебряные призёры третьего этапа Гран-при России, прошедшего в Красноярске, Елизавета Осокина и Артём Грицаенко, которые выступают в парном разряде, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной рассказали о своих целях в фигурном катании как глобально, так и на этот сезон.
— Какая у вас глобальная цель в парном катании?
Артём: Хочется отобраться на Олимпиаду, если нас откроют.
— А на этот сезон?
Лиза: Попадание в основу сборной России. И чисто кататься.
Артём: На чемпионате России хочется прям все соки из себя выжать.
Лиза: Показать свой максимум на данный сезон, передать на соревновательном льду всё то, что мы делаем на тренировках.
Артём: Занять достойное место, на которое мы на износ работаем.
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