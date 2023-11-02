Фигурист Грицаенко рассказал, на что потратит свои призовые с Гран-при в Красноярске

Российский фигурист Артём Грицаенко, выступающий в паре с Елизаветой Осокиной, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной рассказал о своём увлечении и намерении потратить на него призовые с Гран-при в Красноярске.

Артём: Что касается увлечений — я играю на гитаре. С этих призовых планирую купить себе новую гитару.

— Не думал написать музыку для программы?

Артём: Нет-нет-нет. Мне пока не представляется это возможным, не хватает мастерства. Может быть, когда-то да, своим ученикам, если я буду тренером.

Напомним, Елизавета Осокина и Артём Грицаенко заняли второе место в парном катании на третьем этапе Гран-при России, прошедшем в городе Красноярск. Победу на этапе одержали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.