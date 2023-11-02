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Фигуристка Анастасия Зинина снялась с этапа Гран-при России в Казани

Фигуристка Анастасия Зинина снялась с этапа Гран-при России в Казани
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Тренер Алексей Василевский сообщил, что фигуристка Анастасия Зинина не примет участия в четвертом этапе Гран при России в Казани, который пройдёт 11-12 ноября, из за воспаления надкостницы.

Ранее стало известно, что Зинина не вошла в предварительный список участниц этапа, хотя ранее была распределена на соревнования в Казани как фигуристка сборной России.

«У нее воспаление надкостницы. Планируем ли выступление в дальнейших этапах? Пробуем сейчас, не знаем, как это всё пройдет», — приводит слова Василевского «Матч ТВ».

В сезоне-2023/2024 Зинина ещё не выступала на соревнованиях. Ранее Анастасия снялась с первого этапа Гран-при России в Уфе из-за обострения прошлогодней травмы. Тогда речь шла о проблеме с нервом на ноге.

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