Алексей Урманов — о Юлии Липницкой: с простыми характерами чемпионами не становятся

Олимпийский чемпион Алексей Урманов, под руководством которого тренировалась победительница Сочи-2014 в команде Юлия Липницкая после ухода из группы Этери Тутберидзе, отреагировал на её слова о сложном характере фигуристки.

«Я вообще не хочу комментировать слова Тутберидзе! Юленька Липницкая прекрасная, но она уже давным-давно закончила с фигурным катанием. Сейчас работает у Жени Плющенко в школе. Простые характеры, сложные характеры… С простыми характерами чемпионами не становятся», — приводит слова Урманова Metaratings.

В 2014 году, кроме золота командного турнира, Липницкая выиграла чемпионат Европы и стала серебряным призёром чемпионата мира. В 2012 году фигуристка выиграла чемпионат мира среди юниоров, а также стала серебряным призёром взрослого Финала Гран-при в сезоне-2013/2014.