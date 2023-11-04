Сумиёси — о четверном тулупе на Гран-при Франции: я просто счастлива

Японская фигуристка Рён Сумиёси прокомментировала третье место на Гран-при Франции в женском одиночном разряде. В произвольной программе, которую Сумиёси выиграла с результатом 136,04 балла, спортсменка исполнила четверной тулуп.

«Я просто счастлива, что удалось сделать четверной тулуп. Очень долго хотела попробовать его на соревнованиях – и вот мечта сбылась. За этим стоит много работы, безусловно, но результат стоит того.

Четверной прыжок я начала пробовать два года назад, но он был нестабильный. На одних соревнованиях я получила за него недокрут. Но сегодня прыжок получился чистым, так что теперь моя задача – стабилизировать его, чтобы он стал моим оружием. Мы тренируемся вместе с легендарной Вакабой Хигучи – и могу сказать, что это точно меня сильно мотивирует», – цитирует японскую фигуристку Sports.ru.