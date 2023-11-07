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«Будем оптимистами». Фигурист Семененко — об отсутствии международных стартов

«Будем оптимистами». Фигурист Семененко — об отсутствии международных стартов
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Российский фигурист Евгений Семененко, ставший победителем этапа Гран-при России в Уфе в мужском одиночном катании, рассказал об особенностях внутренних стартов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

– В целом какие ощущения от нового сезона? Пошёл второй год на внутренних стартах для наших спортсменов.

– Первый старт прошёл удачно, я рад, что смог исполнить свой новый технический набор. Что касается ситуации, конечно, каждый спортсмен стремится выступать на международных стартах. Но и хочу сказать, что в любой ситуации есть не только минусы, но и свои плюсы. Будем оптимистами.

– Какие в этом есть плюсы?

– В отношении меня отвечу так, если были бы сейчас международные старты и я в них участвовал, мне было бы намного сложнее с учёбой, длительные отъезды, пропуски занятий первые годы учёбы – это академический отпуск, скорее всего. Сейчас всё проходит по-рабочему, и учусь, и катаюсь вроде бы неплохо. Моя работа – совершенствоваться, а там уже как будет.

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