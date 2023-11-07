«Ощущение, что говорят: «Знай своё место». Боброва — о 6-м месте Губановой на ГП Франции

Андрей Журанков и Екатерина Боброва в эфире проекта «Ход коньком» на YouTube-канале «Чемпионат. Подкасты», прокомментировали выступление Анастасии Губановой на Гран-при Франции.

Боброва: Судейство девочек вызывало у меня очень большие вопросы. Хочется и Губанову защитить, сказать, что недодают. Действительно недодают. Но они очень выборочно судят. У этих мы закроем глаза, поставим плюсы, и она выиграет, несмотря на то что тоже сорвала всю вторую половину. А здесь — мы всё увидим, всё поставим: 5,75 — до свидания. Это твоё второе место в короткой программе было ошибкой, мы исправились — пожалуйста, седьмое. Такое ощущение, что говорят: «Знай своё место».

Насте мы желаем терпения, Евгению Рукавицыну тоже. Она ещё такой эмоциональный человек…

Журанков: Хотела уйти из кисс-энд-края, но он удержал её рукой.

Боброва: Понятно, что хочется руки опустить и т. д., но я очень надеюсь, что Евгений Рукавицын, профессиональный тренер с очень большим стажем, наставник чемпионов Европы как минимум участников Олимпийских игр, нашёл слова, чтобы её настроить и чтобы эта обида у неё переросла в спортивную злость. Чтобы она выходила, и не к чему было придраться: ни к вращениям, ни к дорожкам, бог с ней со второй оценкой — её там от балды ставят, чтобы не было недокрутов, чтобы чистоганом каталась.