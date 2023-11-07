Семененко — о работе с Ришо: Бенуа отслеживает все прокаты, они созваниваются с Мишиным

Чемпион России 2023 года в мужском одиночном катании фигурист Евгений Семененко рассказал о работе с известным французским хореографом Бенуа Ришо.

Ришо поставил для Семененко произвольную программу «Ромео и Джульетта» на сезон-2023/2024.

«Долго ли шла постановка? Около трёх-четырёх дней шла работа. Бенуа и сейчас отслеживает все прокаты программы. Они созваниваются с Алексеем Николаевичем (Мишиным. – Прим. «Чемпионата»), обсуждают, если надо, вносят коррективы», — сказал Семененко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

В 2021 году, будучи чемпионом России среди юниоров, Семененко успешно дебютировал на чемпионате мира, где занял восьмое место. Этот успех во многом помог сборной России выставить на Олимпиаду-2022 трёх фигуристов. На Играх Евгений также стал восьмым – лучшим из россиян.