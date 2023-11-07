Ирина Слуцкая: когда говорят о профессиональном выгорании в 15 лет, это очень смешно

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Ирина Слуцкая высказалась о профессиональном выгорании в фигурном катании.

«Почему раньше фигуристки выступали на профессиональном уровне дольше, чем сейчас? Существует профессиональное выгорание. Но когда мне говорят о нём в 15 лет, это слушать не просто смешно, а очень смешно. Я улыбаюсь и говорю: «Какое профессиональное выгорание, когда вы всего год выступали? Перестаньте». Любишь это дело — делай, а не любишь — уходи.

У меня была длительная карьера. Я прошла три Олимпиады, на двух из которых завоёвывала медали. Знаю, что усталость в профессиональном спорте рождается не из-за того, что ты выиграл или нет. Это зависит от количества проведённых международных сезонов в качестве лидера. К лучшим относятся по-другому, что тяжело энергетически и психологически. Ты чувствуешь давление — на тебя смотрит весь мир, и нельзя подвести свою страну и болельщиков. Долго держаться в топе трудно. Здесь колоссальная работа не только тренера, спортсмена и команды, но ещё и психолога — его участие обязательно.

В моё время не было шанса кому-то сказать: «Знаете, я не выспалась, не перестроилась, у меня голова кружится». Фигурное катание сильно изменилось с тех пор, как я выступала. Однако при этом ещё два олимпийских цикла назад люди выигрывали с набором элементов, которые я исполняла в 2005 году. Многое меняется быстро, но что-то стабильно», — цитирует Слуцкую проект «Я выбираю спорт».