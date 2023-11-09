Шанаева и Дрозд рассказали, как порезали ногу Морозов на разминке перед ритм-танцем

Фигуристы Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, выступающие в танцах на льду, в «Прокат show» на Окко рассказали, что произошло на разминке перед ритм-танцем на этапе Гран-при России в Красноярске, когда партнёрша коньком задела ногу Аннабель Морозов.

Павел: Почему в танцах на льду чаще происходят столкновения? Потому что, наверное, в танцах более непредсказуемые перестроения, сами переходы. Могу ошибаться, но в парном катании ты можешь примерно рассчитать траекторию.

Есть некоторые предписанные правила, если пара вошла в элемент, если пара в элементе или выходит из элемента, находится в моменте, то она в основном имеет некоторый приоритет, потому что из элемента ты резко никуда не выпрыгнешь, не вылетишь. Такой этикет был ещё, когда я только пришёл в любимом Петербурге в танцы, эти моменты объяснялись, кто кого пропускает и следит.

На пятиминутке ты думаешь о прокате, некоторый адреналин в тебе зашкаливает, плюс ко всему порой яркое освещение, и мне как человеку с неидеальным зрением приходится адаптироваться. На разминке порой не всегда уходишь в элементы и стараешься вертеть головой на 360 градусов.

Если, например, мы попадём в разминку, где будут более привычные нам пары – Лиза с Егором, Саша с Ваней, это будет легче и понятнее, потому что знаешь траектории друг друга. Так и получилось – мы, например, вошли в твиззлы, зная траекторию Саши с Ваней, и мы друг за другом шли.

Елизавета: Саша с Ваней зашли в твиззлы, мы зашли следом, понимали, что они чуть-чуть вправо уйдут, а мы чуть-чуть влево уйдём, и у нас будет заворот. Всё хорошо, мы разъехались, и тут ситуация произошла. Мы выходили из элемента, вроде бы уже всё… Адреналин был.

Павел: Мне кажется, сложно сказать, могло или не могло это не случиться, кто точно мог уберечься, это дело неблагодарное. К сожалению, инцидент уже случился, во всяком случае, мы надеемся, что у Аннабель уже всё зажило. Насколько мы знаем, жизненно важные связки и сухожилия не задеты, но, конечно, порез есть порез, жаль, что такое происходит. У нас и правда очень травмоопасный вид спорта. Надеемся, что она уже вернулась на тренировки.