«Когда нет запрета, желание его нарушить уходит». Фигуристка Миронова высказалась про РПП

Фигуристка из Санкт-Петербурга Екатерина Миронова, выступающая в танцевальном дуэте с Евгением Устенко, для выпуска спецпроекта “Анатомия Фигурки» рассказала о своём рационе питания.

«Никогда в жизни не запрещала себе вредную пищу, но и желания её употреблять тоже не возникало. Вероятно, в этом и есть весь секрет: когда нет запрета, желание его нарушить уходит», — сказала Миронова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Миронова и Устенко тренируются в группе Елены Соколовой в Санкт-Петербурге, они члены основного состава сборной России в текущем сезоне, победители финала Кубка России, на ЧР-2023 в Красноярске заняли пятое место, в сезоне-2023/2024 стали бронзовыми призёрами третьего этапа Гран-при России.