Фигурист Устенко — о питании: если чего-то хочется, значит, этого требует мой организм

Фигурист из Санкт-Петербурга Евгений Устенко, выступающий в танцевальном дуэте с Екатериной Мироновой, для выпуска спецпроекта «Анатомия Фигурки» рассказал о своём рационе питания.

«Мой секрет в том, что я не отказываю себе ни в чём. Если чего-то хочется, значит, этого требует мой организм, и я стараюсь себя в этом не ограничивать. Просто я не ем огромными порциями. Я ем три-четыре раза в день, сбалансированно. Нет такого, чтобы я на завтрак съел огромную тарелку еды, потом днём ничего не съел и только вечером поужинал. У меня на завтрак умеренная порция, на обед умеренная порция и, если не выхожу сразу после обеда на тренировку, есть ещё перекус перед тренировкой. Ну и, естественно, после тренировки на ужин моя порция больше, потому что сил потрачено много и нужно восстанавливаться», — сказал Устенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Миронова и Устенко тренируются в группе Елены Соколовой в Санкт-Петербурге, они члены основного состава сборной России в текущем сезоне, победители финала Кубка России, на ЧР-2023 в Красноярске заняли пятое место, в сезоне-2023/2024 стали бронзовыми призёрами третьего этапа Гран-при России.