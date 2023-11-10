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Маржори Лажуа и Захари Лага выиграли ритм-танец на Гран-при ISU в Китае

Канадские фигуристы Маржори Лажуа и Захари Лага лидируют в танцах на льду на четвёртом этапе Гран-при ISU в Чунцине (Китай). После ритм-танца пара занимает первое место с результатом 82,02 балла.

На второй строчке таблицы расположились соотечественники лидеров Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (81,04). Замыкают тройку промежуточных лидеров Каролин Грин и Майкл Парсонс (США) с результатом 76,07 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU. Четвёртый этап. Чунцин, Китай

Танцы на льду. Ритм-танец

1. Маржори Лажуа/Захари Лага (Канада) – 82,02.

2. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) – 81,04.

3. Каролин Грин/Майкл Парсонс (США) – 76,07.

4. Эва Пейт/Логан Бай (США) – 73,29.

5. Эмили Братти/Йен Сомервилль (США) – 71,17.

6. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) – 70,58.

7. Лоисья Демужо/Тео Ле Мерсье (Франция) – 70,18.

8. Сицзы Чэнь/Син Цзянин (Китай) – 62,05.

9. Шан Ши/Нань У (Китай) – 51,80.

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.