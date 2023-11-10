Маржори Лажуа и Захари Лага выиграли ритм-танец на Гран-при ISU в Китае

Канадские фигуристы Маржори Лажуа и Захари Лага лидируют в танцах на льду на четвёртом этапе Гран-при ISU в Чунцине (Китай). После ритм-танца пара занимает первое место с результатом 82,02 балла.
На второй строчке таблицы расположились соотечественники лидеров Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (81,04). Замыкают тройку промежуточных лидеров Каролин Грин и Майкл Парсонс (США) с результатом 76,07 балла.
Фигурное катание. Гран-при ISU. Четвёртый этап. Чунцин, Китай
Танцы на льду. Ритм-танец
1. Маржори Лажуа/Захари Лага (Канада) – 82,02.
2. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) – 81,04.
3. Каролин Грин/Майкл Парсонс (США) – 76,07.
4. Эва Пейт/Логан Бай (США) – 73,29.
5. Эмили Братти/Йен Сомервилль (США) – 71,17.
6. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) – 70,58.
7. Лоисья Демужо/Тео Ле Мерсье (Франция) – 70,18.
8. Сицзы Чэнь/Син Цзянин (Китай) – 62,05.
9. Шан Ши/Нань У (Китай) – 51,80.
Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.
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