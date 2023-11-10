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Маргарита Базылюк заявила три четверных в произвольной программе юниорского ГП в Казани

Фигуристка Маргарита Базылюк, лидирующая после короткой программы юниорского этапа Гран-при России в Казани в одиночном катании среди девушек, заявила в произвольной программе четверной сальхов, четверной тулуп и секвенцию четверной тулуп – двойной аксель. По информации с официального сайта Федерации фигурного катания на коньках России, восемь спортсменок планируют исполнить элементы ультра-си.

Виктория Морозова, занимающая второе место после короткой программы, заявила четверной риттбергер. Фигуристка Мария Гордеева заявила четверной сальхов, Милана Лебедева указала в заявке каскад четверной сальхов – двойной тулуп. Фигуристки Варвара Гордиенко, Анастасия Марасанова, Елизавета Лабутина и Софья Титова планируют исполнить тройной аксель.

Произвольная программа у девушек начнётся сегодня в 12:45 мск.