Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спортивные пары. Короткая программа. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Маргарита Базылюк заявила три четверных в произвольной программе юниорского ГП в Казани

Маргарита Базылюк заявила три четверных в произвольной программе юниорского ГП в Казани
Аудио-версия:
Комментарии

Фигуристка Маргарита Базылюк, лидирующая после короткой программы юниорского этапа Гран-при России в Казани в одиночном катании среди девушек, заявила в произвольной программе четверной сальхов, четверной тулуп и секвенцию четверной тулуп – двойной аксель. По информации с официального сайта Федерации фигурного катания на коньках России, восемь спортсменок планируют исполнить элементы ультра-си.

Виктория Морозова, занимающая второе место после короткой программы, заявила четверной риттбергер. Фигуристка Мария Гордеева заявила четверной сальхов, Милана Лебедева указала в заявке каскад четверной сальхов – двойной тулуп. Фигуристки Варвара Гордиенко, Анастасия Марасанова, Елизавета Лабутина и Софья Титова планируют исполнить тройной аксель.

Произвольная программа у девушек начнётся сегодня в 12:45 мск.

Материалы по теме
Маргарита Базылюк лидирует после короткой программы на юниорском ГП России в Казани
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android