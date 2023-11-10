«Какой-то лютейший хайп». Медведева и Милохин — об их паре в «Ледниковом периоде»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева и блогер и тиктокер Даня Милохин в шоу «БеС Комментариев» на YouTube высказались о том, кому из них было важнее их совместное участие в проекте «Ледниковый период».

Медведева: Следующий комментарий. Мне он не очень приятен, но ради справедливости я должна его зачитать: «Она обязана благодарить Даню, без него на неё бы никто не обратил внимания, несмотря на её чемпионство и т.д. Думаю, он использует её в своих целях. У него есть харизма и мудрость, он умнее Медведевой».

Милохин: В чём вопрос заключается, Евгения?

Медведева: Что думаешь по всему этому? Ты согласен?

Милохин: Это мысли человека, честное слово. Я думаю, что эта тема с «Ледниковым периодом» принесла много внимания и тебе, и мне. И мне она нужна была, и тебе.

Медведева: Это будет очень глупо отрицать, что мне это ничего не дало. Это был просто какой-то лютейший хайп.

Милохин: Так и мне, алло! Я был просто какой-то поп-звездой в России в то время. Люди просто ходили и пищали. Они делали плакаты, они ждали у дома.

Медведева: Было прикольно.

Милохин: Да, было очень круто. Поэтому я благодарен и тебе, и ты благодарна мне за это.