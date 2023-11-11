Сын Евгения Плющенко: выступление на Олимпиаде всё ещё останется мечтой

Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр прокомментировал свою победу на третьем этапе «Битвы школ».

«Я очень рад, что уже выступаю на таких масштабных соревнованиях. Будем стремиться вперёд. Я думаю, это не первая победа на «Битве школ». Какие цели? Четверные ещё рано. Выучить все тройные и выступить со всеми тройными, всё сделать. Выступление на Олимпиаде всё ещё останется мечтой», — передаёт слова Александра корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

О дальнейшем спортивном пути сына рассказал Евгений Плющенко. «Отстранение от международных турниров его не трогает, ему ещё рано об этом думать. Мы идём планомерно, постепенно, мы никуда не торопимся — я об этом уже неоднократно говорил. У нас нет такой задачи и цели, чтобы прыгнуть как можно быстрее четверные прыжки и тройной аксель. Он идёт поэтапно, каждая тренировка — новая задача, новая цель. Главное нам пройти жизненный спортивный путь минимально без травм», — сказал олимпийский чемпион.