Тарасова: думаете, нет причины непопадания Валиевой в тройку? На неё оказывается давление

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о выступлении олимпийской чемпионки в команде Камилы Валиевой на этапе Гран-при в Казани.

«Вы думаете, нет причины того, что она не попала в тройку? На неё оказывается давление уже не день и не два. Сейчас такие времена. Она приехала на соревнования, потому что нужно продолжать кататься и ей нужно соревноваться. Мы не знаем, что повлияло на её катание, потому не видели чистые варианты прыжков Камилы. Она не выглядела убедительной в своей программе», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Камила Валиева не попала в тройку лучших на этапе Гран-при в Казани.