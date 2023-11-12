Садкова: я на 100 процентов была уверена, что в итоге стану четвёртой

Российская фигуристка Дарья Садкова прокомментировала своё выступление на этапе Гран-при в Казани. Спортсменка выиграла бронзовую награду.

«Я сейчас немножко в шоке, я на сто процентов была уверена, что по итогу стану четвёртая. Я уже сидела в раздевалке, полностью переоделась, сняла коньки, и тут заходит Алина (Горбачева), говорит: „Поздравляю с бронзой!“. Я ничего не поняла. Она сказала, что Камила четвертая, я пока просто в шоке немножко. После своего проката у меня были ощущения, что полностью удалось показать программу, так как я её хотела. Рада, что на остальную программу я собралась и сделала всё чисто.

Обе программы ставили Этери Георгиевна и Даниил Маркович. В этом сезоне новый стиль для меня,

в предыдущем сезоне у меня были более нежные, лиричные программы, а здесь программы, где нудно показывать драйвовые эмоции. Они мне очень сильно нравятся. Музыку для программ предложили тренеры, мне безумно нравится. Сначала я была под впечатлением, когда узнала музыку на короткую программу, а когда узнала во время постановки произвольной, какая у меня будет музыка, Адель, я была в шоке. Я очень люблю песню «Rolling in the deep», которая у меня на дорожке, стараюсь максимальное количество эмоций показывать, так как там еще и конец программы. Надеюсь, что зрителям понравились мои выступления.

Было ли грустно за Камилу? Конечно, понятное дело, что я оказалась на пьедестале не за счёт того, что я сделала свой максимум, а за счёт того, что, может быть, Камила показала не тот результат, который помог бы ей остаться на первом месте. В этот момент я находилась под впечатлением и сначала никаких эмоций не было. Конечно, жалко, что Камила не попала на пьедестал, мы с ней все это время в Казани, приходили на тренировке, общались все эти три дня очень хорошо.

Поддерживали ли близкие на трибуне? Родных тут не было, но когда я была маленькая, то часто сюда приезжала на старты", — сказала Садкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.