Галлямов/Мишина: Косторная же смогла в парах выступать. И Загитова смогла бы

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в парном катании, поделились мнением о том, смогла бы олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова выступать в паре.

Галлямов: Тяжело ли было поднять Загитову в поддержку? Нет, на самом деле. Я так впервые попробовал с кем-либо кроме Насти. Видно, что Алина в форме, работает над собой. Мне было достаточно легко. Сначала я её двумя жимами поднял, потому что Алина все-таки не то чтобы очень много лет в парном катании… Нужен опыт.

Мишина: У нас обычно есть подстраховка — кто-то из тренеров стоит на всякий случай, ловит.

Галлямов: Подстраховки в этот раз не было.

Мишина: Я вряд ли буду хорошей страховкой (смеётся).

Галлямов: Я понимал, насколько на мне была большая ответственность, поэтому пришлось всё взять в свои руки. К счастью, всё круто получилось.

Мишина: Могла бы она в парах выступать? Ну Алёна Косторная же смогла. Значит, и Алина смогла бы.

Галлямов: Почему бы и нет?

Слова спортсменов передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию -2023/2024 доступны в Okko.