Мишина/Галлямов: идея поменять костюмы была от Москвиной, Сихарулидзе и Чайковской

Российские фигуристы, олимпийские чемпионы в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали, кому принадлежит идея смены костюмов для их произвольной программы.

Мишина: Мы пришли к тому, что нам становится скучно работать над одной и той же программой, ничего не меняя. Каждый раз мы стараемся что-то добавлять, к соревнованиям в Казани мы поработали с хореографом над актёрским мастерством, чтобы добавить эмоции и отношения в паре.

Чья идея была поменять костюмы? Я так понимаю, это была идея Тамары Николаевны Москвиной и Антона Тариэльевича Сихарулидзе, а также Елены Анатольевны Чайковской.

Галлямов: Хотелось костюмы построже, было такое видение. Надеемся, что эти костюмы вышли более удачными и всем понравились. Постарались в быстром режиме их сшить.

Мишина: Вообще нам нравятся оба варианта, вот эти костюмы сделаны более простыми, ближе к нашей обычной жизни. Те костюмы такие театральные…

Галлямов: А эти — в минимализме. Сейчас в моде минимализм, они стали более подходящими.

Слова фигуристов передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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